A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası için Kosova'ya hareket etti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Priştine'ye hareket etti.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar, takım otobüsüyle kendilerini bekleyen uçağa ulaştı.

Kafilede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

Milliler, yarın TSİ 21.45'te Fadıl Vokrri Stadı'nda Kosova ile karşılaşacak.