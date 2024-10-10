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A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı

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A Milli Futbol Takımı'nın kampında skandal bir olay yaşandı. Antrenman esnasında, kameralar kayıttayken gazeteci olduğu tahmin edilen bir kişi, Semih Kılıçsoy için "Bu Semih kendi takımında kadroya giremiyor. Milli Takım'a niye çağırmışlar?" dedi. Bu ifadeler sonrasında çılgına dönen siyah-beyazlı sesin kime ait olduğunun bulunmasını ve ceza verilmesini istedi.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın kampında skandal bir olay yaşandı. Kameraların açık olduğu esnada gazeteci olduğu tahmin edilen bir kişinin Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun genç yıldızı Semih Kılıçsoy için kullanılan çarpıcı ifadeler siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

"KENDİ TAKIMINDA KADROYA GİREMİYOR"

Ay-yıldızlıların antrenmanında çekim yapıldığı esnada orada bılunan kişilerin kendi aralarında konuşurken söyledikleri canlı yayına yansıdı. Arka planda konuşan ve millileri takip eden bir gazeteci olduğu tahmin edilen şahsın, "Bu Semih kendi takımında kadroya giremiyor. Milli Takım'a niye çağırmışlar?" dediği duyuldu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Bu sözlerin yer aldığı anlara ilişkin video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Beşiktaşlı taraftarlar yaşanan bu olay sonrası sert tepki gösterirken, sesin kime ait olduğunun tespit edilip ceza verilmesini istedi. Bazı siyah-beyazlı taraftarlar ise bu ifadelere karşılık Samet Akaydın örneğini verdi.

A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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