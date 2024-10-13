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A Milli Takım, İzlanda Maçına Hazır

A Milli Takım, İzlanda Maçına Hazır
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

A MİLLİ Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan milliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İzlanda maçının taktiği üzerine çalıştı.

Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 21.45'te İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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