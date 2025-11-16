Haberler

A Milli Takım, İspanya Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı. Antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde yapılan çalışmalar gerçekleştirildi. Sakat oyuncuların durumu ise merak konusu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile 18 Kasım Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Bulgaristan ile yapılan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Söz konusu karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan ile ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmana katılmadı. Üç futbolcunun medikal değerlendirmesine devam edildi.

İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve başkan vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de izledi.

Milli takım, yarın yapacağı son antrenmanın ardından İspanya mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı kafile, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla kentine hareket edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
