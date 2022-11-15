A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri çok konuşulur: Maçları izlersem içim yanar

Yarın Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçında İskoçya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ"

Hazırlıkların iyi gittiğini belirten Hakan, "Her şey güzel, iyi gidiyor. En son kampta iyi performans sergileyemedik. Ama analizlerimizi iyi yaptık. En iyi şekilde oynayacağız" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NI İZLEMEYECEĞİM"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Hakan, "Katılamadığımız için çok üzgünüm. Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim. İzlersem içimi yakacağını biliyorum. Mart ayındaki maçlara iyi hazırlanacağız" diye konuştu.