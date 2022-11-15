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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri çok konuşulur: Maçları izlersem içim yanar

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İskoçya karşılaşmasından önce çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaptan Hakan, A Milli Takım'ın katılamadığı Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini ifade etti. Hakan, "Maçları izlemeyeceğim. İzlersem içimi yakacağımı biliyorum" dedi.

Yarın Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçında İskoçya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ"

Hazırlıkların iyi gittiğini belirten Hakan, "Her şey güzel, iyi gidiyor. En son kampta iyi performans sergileyemedik. Ama analizlerimizi iyi yaptık. En iyi şekilde oynayacağız" dedi.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri çok konuşulur: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim

"DÜNYA KUPASI'NI İZLEMEYECEĞİM"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Hakan, "Katılamadığımız için çok üzgünüm. Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim. İzlersem içimi yakacağını biliyorum. Mart ayındaki maçlara iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Spor Haberler

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