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Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan ve turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımımız, yurda dönüş yolculuğuna başladı. Ay-yıldızlar, Berlin'de konakladığı otelden ayrılırken Türk taraftarların yoğun desteğiyle karşılaştı. Gösterilen sevgi karşısında kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Milliler, akşam saatlerinde kalkacak uçakla ise Hannover'den İstanbul'a dönecek.

2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda eden A Milli Futbol Takımı, Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı. Milli futbolculara otelden çıkışları sırasında Türk taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, özellikle Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

HAKAN'IN GÖZLERİ DOLDU

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, otobüse binmeden taraftarların yanına gitti ve uzun süre imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu futboldan dolayı teşekkür etti. Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

MAÇTAN SONRA DUYGU PATLAMASI YAŞAMIŞTI

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşamıştı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu

AKŞAM YURDA DÖNECEKLER

Tüm futbolcuların otobüse binmesinin ardından kafile, Berlin Havalimanı'na hareket etti. Milli takım, TSİ 13.30'da Berlin'den kalkacak uçakla Hannover'e gidecek, ardından ana kamp merkezi olan Barsinghausen kasabasına geçecek. Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde kalkacak uçakla ise Hannover'den İstanbul'a dönecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Ali Yilmaz:

Teşekkürler Çocuklar, biz sizden razıyız eksiği gediği ile; eksiksiz kim var ki! yaşattığınız heyecan unutulmaz...

43
0
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murtaza candurak:

çok gereksiz yüklenildi Hakan'a. istese alman milli takımında da oynardı ama göğsünde ay yıldızı taşımayı seçti. bu turnuva çok iyi kaptanlık yaptı adam gibi adam olduğunu kanıtladı.

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Gjerj Kastoroiti:

gudubet ailesi maça gitti elendik gudubet cmhrbaskni

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Barış O. B.:

Yürüsede 11 garanti desene. Güzel taktik

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1
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