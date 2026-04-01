Millilerin zaferi kentte coşkuyla kutlandı

A Milli Takım, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Ardahan'da vatandaşlar kutlama yaparak milli takıma desteklerini gösterdi.

A Milli Takım'ın Kosova galibiyeti sonrası Dünya Kupası'na katılma başarısı Ardahan'da büyük coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra finallere gitmeye hak kazandı. Karşılaşmanın ardından ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan vatandaşlar, araç konvoyları oluşturarak şehir turu attı. Kornalar susmazken, genç yaşlı demeden her kesimden insanın katıldığı kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Özellikle kent merkezinde yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar meşaleler yakarak sevinçlerini doyasıya yaşadı.

A Milli Takım'ın elde ettiği bu önemli başarı, sadece sahada değil, yurt genelinde olduğu gibi Ardahan'da da birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını şimdiden yaşamaya başlarken, millilere olan destek ve inanç bir kez daha gözler önüne serildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
