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A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın başarısı İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, Taksim Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterileri yaptı ve milli takıma destek verdi. Kutlamalar kentin diğer meydan ve caddelerinde de devam etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın başarısı İstanbul'da coşkuyla kutlandı.

Ay-yıldızlı futbolcuların turnuvanın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalmasının ardından Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakarak sevinç gösterileri yapan vatandaşlar, tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Polis ekipleri, kutlamalar dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresinde önlem aldı.

Milli takımın başarısı, kentin diğer önemli meydan ve caddelerinde de coşkuyla kutlandı. Çeşitli semtlerde araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, tur atarak galibiyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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