A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası muhtemel fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı maçların programı belli oldu. Takım, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmesi durumunda oynayacağı müsabakaların programı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde D Grubu'nda ev sahiplerinden ABD dışında Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerin programı da belli oldu. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda yer alması durumunda ilk müsabakasını 13 Haziran 2026 tarihinde Kanada'da bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile oynayacak.

Dünya Kupası D Grubu'ndaki maçların programı şöyle:

12 Haziran 2026

18.00 (TSİ 04.00) ABD - Paraguay / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

13 Haziran 2026

21.00 (TSİ 07.00) Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026

15.00 (TSİ 01.00) ABD - Avustralya / Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)

21.00 (TSİ 07.00) UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026

19.00 (TSİ 05.00) UEFA Play-Off C Galibi - ABD / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

19.00 (TSİ 05.00) Paraguay - Avustralya / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
