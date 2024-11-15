Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım Galler Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye gitti. Futbolcular, havalimanında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye gitti.

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

Futbolcular, havalimanı girişinde bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de milli kafilede yer aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Yunus Akgün, bu akşam saat 18.00'de maçın oynanacağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Galler karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle

Trump'ın bakan adayı Elon Musk'tan ilk hamle

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması

AK Partili başkanın sarf ettiği cümle gazetecinin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Atanamayan öğretmen sayısı kaç? 2024 Türkiye'de ne kadar atanamayan öğretmen var? Esenler'de bebeğine tiner içirip öldüren anne kim? Gazeteci Semra Demirelli kimdir, öldürüldü mü? Semra Demirelli kim öldürdü, olayı nedir? Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 15 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı? Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça, full izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti son bölüm izle DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.