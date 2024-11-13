A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Taktik varyasyonlar üzerinde durulan antrenmanın son bölümünde ise 3 takıma ayrılan futbolcular, turnuva şeklinde düzenlenen maç yaptı.

Sol arka adalesinde gerilme ve ödem olan Ahmed Kutucu çalışmada da yer almazken, yüksek ateş nedeniyle iki gündür antrenmanlara çıkamayan Emirhan Topçu, bugünkü antrenmana katıldı. Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Galler maçının hazırlıklarına devam edecek.