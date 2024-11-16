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A Milli Takım, Galler ile 0-0 Berabere Kaldı

A Milli Takım, Galler ile 0-0 Berabere Kaldı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaştı ve mücadele 0-0 sona erdi. Maçta birçok atak olmasına rağmen takım gole ulaşamadı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 75 Zeki Çelik), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 İsmail Yüksek), Yunus Akgün, Arda Güler (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Enes Ünal)

Galler : Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas (Dk. 72 Cullen), James (Dk. 73 Brooks), Sheehan, Wilson, Johnson (Dk. 90 Koumas), Harris (Dk. 46 James)

Sarı kartlar: Dk. 9 Johnson, Dk. 88 Rodon ( Galler ), Dk. 63 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşma 0-0 sona erdi.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

67. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün pasında, Enes Ünal'ın dizine çarpan top yandan auta çıktı.

70. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında, Eren Elmalı'nın ceza sahasına ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal'a gönderdi. Enes Ünal'ın röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.

77. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına pasına, Arda Güler'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor
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