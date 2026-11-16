A Milli Takım, Fransa'ya 2-1 yenildi; Emirhan Topçu iyi mücadele ettiklerini söyledi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Emirhan Topçu, yenilgiye rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emirhan, "Deplasmanda oynadık. Deplasmana ve önceki maçlarımıza göre pozisyonlar bulduk. Gol de attık, ofsayt oldu. 2-1 kaybettik ama güzel mücadele ettik. Mücadeleden dolayı arkadaşlarımı tebrik ederim. Sıfır puanla tamamladık. Artık martta tekrar toplanacağız." ifadelerini kullandı.

"A Ligi'nden inşallah düşmeyiz. Biz de böyle olmasını istemezdik. Puan toplayamadık." sözlerini kullanan Emirhan, şöyle konuştu:

"Yeni hocamız geldi. Geleli kısa süre oldu. Bugün farklı bir taktikle oynadık. Hocamızın gelmesiyle bir şeyler kattığını düşünüyorum. Önümüzdeki kamplarda daha iyi olacağız. Hoca geldiğinde arkadaşlıktan bahsetmişti, Riva'ya böyle girmişti. Taktik anlamda çok fazla çalışma yapamadık. Çok kısa süremiz vardı. Yaptığımız da bu kadar oldu. Sergen hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Birebir ve takım konuşmaları iyi. Bize iyi gelecektir, önümüzdeki kamplarda göreceğiz."

Emirhan performansıyla ilgili bir soruya ise "Ben elimden geleni yaptım. Karşılaşmanın zoru kolayı değil, elinden geleni yapmak önemli. Neler yaptığımı izleyenler söylesin." yanıtını verdi.

Kaynak: AA