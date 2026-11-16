Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

A Milli Takım, Fransa'ya 2-1 yenildi; Emirhan Topçu iyi mücadele ettiklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım, Fransa'ya 2-1 yenildi; Emirhan Topçu iyi mücadele ettiklerini söyledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 yenilen A Milli Takım'da Emirhan Topçu, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Sıfır puanla tamamladıklarını belirten Topçu, A Ligi'nden düşmemeyi umduklarını ve Sergen hocanın takıma iyi geleceğini düşündüğünü ifade etti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Emirhan Topçu, yenilgiye rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emirhan, "Deplasmanda oynadık. Deplasmana ve önceki maçlarımıza göre pozisyonlar bulduk. Gol de attık, ofsayt oldu. 2-1 kaybettik ama güzel mücadele ettik. Mücadeleden dolayı arkadaşlarımı tebrik ederim. Sıfır puanla tamamladık. Artık martta tekrar toplanacağız." ifadelerini kullandı.

"A Ligi'nden inşallah düşmeyiz. Biz de böyle olmasını istemezdik. Puan toplayamadık." sözlerini kullanan Emirhan, şöyle konuştu:

"Yeni hocamız geldi. Geleli kısa süre oldu. Bugün farklı bir taktikle oynadık. Hocamızın gelmesiyle bir şeyler kattığını düşünüyorum. Önümüzdeki kamplarda daha iyi olacağız. Hoca geldiğinde arkadaşlıktan bahsetmişti, Riva'ya böyle girmişti. Taktik anlamda çok fazla çalışma yapamadık. Çok kısa süremiz vardı. Yaptığımız da bu kadar oldu. Sergen hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Birebir ve takım konuşmaları iyi. Bize iyi gelecektir, önümüzdeki kamplarda göreceğiz."

Emirhan performansıyla ilgili bir soruya ise "Ben elimden geleni yaptım. Karşılaşmanın zoru kolayı değil, elinden geleni yapmak önemli. Neler yaptığımı izleyenler söylesin." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Bursa'da yaya geçidinde 5 kişiye çarpan motosikletli ehliyetsiz, alkollü ve kopya plakalı çıktı

5 kişiyi yaya geçidinde biçti! Ehliyeti yok, plakası bile sahte
Kayseri'de dudak uçuklatan altın günü! 100 gramlık külçe dağıttılar

Ne gram ne de çeyrek! Altın gününde çıtayı arşa çıkardılar
Mardin'deki amatör maçta korkunç olay

Mardin'de korkunç olay! Felaket önlendi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1000'den fazla inek şehri istila etti! Belediye başkanı acil yardım istedi25

Şehri inekler bastı! Belediye başkanı acil yardım istedi
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı22

Özgür Özel'in kurmayları belli oldu! İşte yönetime giren isimler
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi

Transferde kara haber İtalya'dan geldi

Alanya'ya tatile gelen Polonyalı turistten 4 Kasım'dan beri haber yok! Telefonu otel odasında bulundu

Tatile geldi, 11 gündür haber yok! Telefonu odasında bulundu
Papa'dan şaşırtan hareket! Helikopterin kokpitine geçip pilotların arasına oturdu

Dünyanın en tanınmış yolcusu savaş uçağında: Pilotların arasına oturdu
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh

Üçüncü kez "evet" dedi! Ünlü şarkıcıdan sürpriz nikah

Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı