Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale çıkmasını kutladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Takımımızı gönülden kutluyor, finalde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Duygu Yener