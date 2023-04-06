A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
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FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. 1.465 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 43. sırada yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın nisan ayı sıralamasında bir basamak yükselerek 1.465 puanla 43. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 7., Galler 26., Ermenistan 97., Letonya da 132. sırada bulunuyor.
ARJANTİN ZİRVEYE YERLEŞTİ
FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. 1.465 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 43. sırada yer aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 1.840 puanla zirveye yerleşirken, son Dünya Kupası finalisti Fransa 1.838 puanla 2. sıraya yükseldi.
BREZİLYA, 2 BASAMAK GERİLEDİ
Aralık ayı sıralamasında zirvede bulunan Brezilya, 2 basamak gerileyerek 1.834 puanla 3. sıraya düştü. Belçika, 1.792 puanla 4. sıradaki, İngiltere ise 1.792 puanla 5. sıradaki yerini korudu.