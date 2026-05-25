A Milli Takım'da Dünya Kupası hazırlıkları devam etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman düz koşuyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bugünkü çalışmada izinli olan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç yer almadı.

Ayrıca bir süredir sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu düz koşulara başlarken, geçtiğimiz gün yapılan idmanda dizinden sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisinin ise olumlu yönde devam ettiği belirtildi.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Milliler, yarın gerçekleştirilecek saha testlerinin ardından 2 gün izin yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı