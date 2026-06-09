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A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı

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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk idmanını 3 binin üzerinde taraftar eşliğinde yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda Kenan Yıldız tedavisi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı.

Arizona Athletic Grounds'taki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

Millilere büyük ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını 3 binin üzerinde taraftar takip etti.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar, milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti.

İdman öncesinde tribünler, milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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