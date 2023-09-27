A Milli Takım'da yeni dönem! Montella'nın yardımcısı Mehmet Topal oluyor

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı sır gibi saklanan yardımcılarından birinin Mehmet Topal olacağı iddia edildi.

MASADAKİ İSİM MEHMET TOPAL

Haber Global'de yer alan habere göre; TFF, Montella'nın yardımcılığı için kamuoyunda herkesin üzerinde anlaşacağı birini düşünüyor. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden birinin eski futbolcu Mehmet Topal olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON FUTBOLU BIRAKTI

Mehmet Topal kariyeri boyunca Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giydi. Topal, 2022-2023 sezonunda futbolu resmen bıraktı.