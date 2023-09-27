A Milli Takım'da yeni dönem! Montella'nın yardımcısı Mehmet Topal oluyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığı için eski futbolcu Mehmet Topal'ın adı geçiyor.
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı sır gibi saklanan yardımcılarından birinin Mehmet Topal olacağı iddia edildi.
MASADAKİ İSİM MEHMET TOPAL
Haber Global'de yer alan habere göre; TFF, Montella'nın yardımcılığı için kamuoyunda herkesin üzerinde anlaşacağı birini düşünüyor. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden birinin eski futbolcu Mehmet Topal olduğu belirtildi.
GEÇEN SEZON FUTBOLU BIRAKTI
Mehmet Topal kariyeri boyunca Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giydi. Topal, 2022-2023 sezonunda futbolu resmen bıraktı.
Kaynak: Haberler.com / Spor