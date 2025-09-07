Haberler

A Milli Takım'da İspanya maçı öncesi sakatlık

Milli futbolcu Kaan Ayhan, kasığındaki sakatlık nedeniyle bu akşam oynanacak İspanya maçının kadrosunda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek.

A MİLLİ TAKIM'A KÖTÜ HABER

Karşılaşma öncesi milli takımımıza stoper, sağ bek ve orta sahada oynayabilen deneyimli oyuncu Kaan Ayhan'dan kötü haber geldi.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, İspanya maçının kadrosunda yer almadı. 30 yaşındaki futbolcunun kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

