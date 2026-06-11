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Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz milli takım kafilesinden ayrılıyor

Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz milli takım kafilesinden ayrılıyor
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, teknik direktör Montella'nın kararıyla Arizona kampından ayrılacak. Takım, Avustralya maçı için Vancouver'a hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Teknik Direktör Montella'nın kararıyla Arizona'daki milli takım kampından ayrılacak.

Ay-yıldızlı ekip ise yerel saatle 10.00, TSİ 20.00'de Arizona'dan Vancouver'a uçacak. A Milli Takım, Vancouver'daki Killarney Park'ta TSİ 04.30'da yapacağı antrenmanla Avustralya maçının hazırlıklarına devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabaka öncesinde Arizona'daki kamp merkezindeki son çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular fitness salonunda ısınma ve bireysel program dahilinde çalıştı. Milliler daha sonra sahada sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Kenan Yıldız bireysel idmanlara devam ederken; son bölümde de çift kale maç oynandı.

Ay-Yıldızlıların çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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