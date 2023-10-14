A Milli Takım'da kaleci Doğan Alemdar, Ümit Milli Takım'ın 17 Ekim'de Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım'da Doğan Alemdar, Ümit Milli Takım için kamptan ayrıldı

Rennes forması giyen ve A Milli Takım kampında bulunan kaleci Doğan Alemdar, planlama gereği Ümit Milli Takım kampına katılacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN LETONYA KADROSUNDA

TFF'den yapılan açıklamada," A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kalecimiz Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dâhil edildi.

KONYA'DAN AYRILDI

A ve Ümit Millî Takım aday kadroları belirlenirken yapılan planlamaya istinaden, A Millî Takım'ın Konya'daki kampından ayrılan Doğan, Ümit Millî Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacak.