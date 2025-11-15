Haberler

A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı
Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bu akşam Bulgaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir maç kadrosuna alınmadı.

  • A Milli Futbol Takımı'nda Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir, Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, bu akşam Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

4 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Milli futbolcular, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

