A Milli Takım, Bulgaristan Maçı Öncesi Coşkulu Karşılama

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı öncesi meşaleler eşliğinde stada giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. haftasında Bulgaristan ile oynayacağı maç için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, adeta bir görsel şölen oluşturarak ay-yıldızlı kafileyi meşale ve tezahüratlarla karşılarken, milliler stada coşkulu bir şekilde giriş yaptı. - BURSA