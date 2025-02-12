A Milli Takım Belarus'ta Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası için Hazır
Belarus'ta 12-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası'na katılacak A Milli Takım kafilesi, sporcuları ve antrenörleriyle birlikte Minsk kentine ulaştı.
Belarus'ta 12-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası'nda serbest stil kategorisinde yer alan sporcular ve antrenörler, Minsk kentine gitti.
Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası'nda yer alacak A Milli Takım kafilesi şöyle:
Sporcular
1 - Muhammed Karavuş (57 kg)
2 - Emrah Ormanoğlu (61 kg)
3 - Cabbar Duyum (65 kg)
4 - Haydar Yavuz (70 kg)
5 - Fazlı Eryılmaz (74 kg)
6 - Osman Göçen (86 kg)
Antrenörler
Isak Irbaikhanov
Servet Coşkun - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor