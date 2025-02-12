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A Milli Takım Belarus'ta Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası için Hazır

A Milli Takım Belarus'ta Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası için Hazır
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Belarus'ta 12-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası'na katılacak A Milli Takım kafilesi, sporcuları ve antrenörleriyle birlikte Minsk kentine ulaştı.

Belarus'ta 12-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası'nda serbest stil kategorisinde yer alan sporcular ve antrenörler, Minsk kentine gitti.

Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası'nda yer alacak A Milli Takım kafilesi şöyle:

Sporcular

1 - Muhammed Karavuş (57 kg)

2 - Emrah Ormanoğlu (61 kg)

3 - Cabbar Duyum (65 kg)

4 - Haydar Yavuz (70 kg)

5 - Fazlı Eryılmaz (74 kg)

6 - Osman Göçen (86 kg)

Antrenörler

Isak Irbaikhanov

Servet Coşkun - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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