A Milli Takım, ABD Yolculuğu Öncesi Bayramlaşma Töreni Düzenledi

ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli Takım'da bugün Hartford kentine yapılacak yolculuk öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

A Milli Takımı'ın 3 Haziran'dan itibaren kampta bulunduğu Foxborough'daki otelde yapılan merasime, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım teknik heyeti, futbolcuları ve personeli katıldı. - İSTANBUL