A Milli Takım, ABD Yolculuğu Öncesi Bayramlaşma Töreni Düzenledi
A Milli Takım, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Hartford'a giderken, geleneksel bayramlaşma töreni düzenledi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve teknik heyet katıldı.
ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli Takım'da bugün Hartford kentine yapılacak yolculuk öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
A Milli Takımı'ın 3 Haziran'dan itibaren kampta bulunduğu Foxborough'daki otelde yapılan merasime, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım teknik heyeti, futbolcuları ve personeli katıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor