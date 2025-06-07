A Milli Takım, ABD Maçına Hazırlandı
A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynayacağı özel maç öncesi son antrenmanını Pratt & Whitney Stadyumu'nda yaptı. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, ardından taktik çalışmaları sürdürüldü.
A Milli Futbol Takımı, ABD ile bugün oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Pratt & Whitney Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan milliler, basına kapalı bölümde ise ABD maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Türkiye, bugün TSİ 22.40'ta ABD ile karşılaşacak. - CONNECTICUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor