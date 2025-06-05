A Milli Takım, ABD Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran'da Connecticut eyaletinin Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde MLS ekiplerinden New England Revolution'ın tesislerinde bugün basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Aday kadroda bulunan tüm oyuncuların katıldığı idmanda, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışmalar yapıldı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. İdmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Takım, yarın yerel saatle 17.15'te aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL