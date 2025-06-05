A Milli Takım, ABD Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Takım, ABD Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile oynayacağı özel maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella eşliğinde antrenman yapan ay-yıldızlılar, çeşitli taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde MLS ekiplerinden New England Revolution'ın tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma ve taktik çalışması yapan ay-yıldızlılar, antrenmanın son bölümünde ise çift kaleli taktik oyun oynadı.

Öte yandan antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın yerel saatle 17.15'te aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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