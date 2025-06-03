A Milli Takım, ABD'de 2026 Dünya Kupası Elemelelerine Hazırlanıyor

A Milli Takım, ABD'de 2026 Dünya Kupası Elemelelerine Hazırlanıyor
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlık için ABD'ye ulaştı. Takım, Boston'da antrenman yaparken, taraftarlarla da buluştu. Milli takım, ABD ve Meksika ile özel maçlar oynayacak.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, oynayacağı özel karşılaşmalar için ABD'ye geldi.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, yerel saatle 02.10'da Massachusetts eyaletindeki Boston Logan Havalimanı'na indi.

Milli takım kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kalacaklara otele ulaştı. Ay-yıldızlı ekibi otel girişinde az sayıda Türk taraftar karşıladı. Milli futbolcular, taraftarlara imza verdi.

Milliler, ABD'deki ilk antrenmanını bugün TSİ 23.45'te gerçekleştirecek.

Millilerin ABD'deki programı?????

Hazırlıklarını 6 Haziran'a kadar Boston'da sürdürecek ay-yıldızlı ekip, daha sonra ABD karşılaşmasını oynayacağı Hartford'a otobüsle geçecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 02.15'te karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. ABD-Türkiye karşılaşması 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'ta başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maç olan Meksika karşılaşması için 8 Haziran'da Kuzey Carolania'ya hareket edecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşacağı maç, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Milli takım kafilesi, Meksika maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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