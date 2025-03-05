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A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar

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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de oynayacağı iki özel maçla başlaması planlanıyor. Bu maçlardan birinde sürpriz rakip Meksika olacak. Ay-yıldızlı ekip, 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak. İki ülke, A Milli düzeyinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de oynayacağı maçlarla başlayacağı açıklandı. Bu maçlardan birisinde rakip Meksika olacak.

2 ÖZEL MAÇ YAPILACAK

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği ABD'de oynayacağı iki özel maçla başlayacak.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak. İki ülke, A Milli düzeyinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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