A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de oynayacağı iki özel maçla başlaması planlanıyor. Bu maçlardan birinde sürpriz rakip Meksika olacak. Ay-yıldızlı ekip, 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak. İki ülke, A Milli düzeyinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de oynayacağı maçlarla başlayacağı açıklandı. Bu maçlardan birisinde rakip Meksika olacak.
2 ÖZEL MAÇ YAPILACAK
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği ABD'de oynayacağı iki özel maçla başlayacak.
İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak. İki ülke, A Milli düzeyinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.