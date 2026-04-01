Vincenzo Montella: Tüm duyguları tarif etmek çok zor / Haber eklendi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. Duygu seli yaşadıklarını ifade eden Vincenzo Montella, "İnanılmaz bir akşam yaşadık. Duygu seli yaşıyoruz. Tüm duyguları tarif etmek çok zor. Futbolcularımıza çok kez söyledim, onları hiçbir şeye değişmem. Sonuç ne olursa olsun bunu demiştim. Gerçekten geldiğim günden itibaren inanılmaz bir aidiyet duygusuyla oynadılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Ülkemiz adına çok mutluyuz. Belki yabancıyım ama gerçekten buranın bir parçası olmak inanılmaz gurur verici. Tarihimizde ilk yabancı hoca olarak hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na katıldık. Bu da ayrı bir gurur benim için. Futbolcularımız sayesinde her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bu duygu selini hep birlikte yaşayacağız. İlk yarıda 2-3 fırsat yakaladık, gol bulabilirdik. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'SAHADA BU KADAR YETENEKLİ OLMALARINA RAĞMEN FEDAKARCA VE SABIRLA OYNADILAR'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncularımız muazzam yeteneklerine rağmen maçtan önce onlarla şunu konuşmuştuk, tabiri caizse kirli bir maç bizi bekliyordu. Sahada bu kadar yetenekli olmalarına rağmen fedakarca ve büyük bir sabırla maçı oynadılar. Rakibimiz de tebrikleri hak ediyor. İnsani açıdan da teşekkür etmek istiyorum. Maçtan sonra inanılmaz güzel bir jest yaptılar. Onların başkanı da bizi tebrik etmeye geldi. İki dost ülke olduğunu biliyoruz. Keşke beraber Dünya Kupası'na gidebilseydik ama inanılmaz mücadele verdiler."

'BU AKŞAM MUTLULUKTAN ÇOK FAZLA UYUYAMAYACAĞIM'

Takımla gurur duyduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, "Uğurcan da vardı problem yaşayan oyuncular arasında, inanılmaz oynadı. Duygularımızda inanılmaz zirve yaşadık. Güçlü duygular bunlar. Tarifi zor duygular. Adrenalinin biraz gittiğini düşünüyorum. İnanılmaz bir yorgunluk var. Bu akşam mutluluktan çok fazla uyuyamayacağım. Uyursam da bu tişörtle uyuyacağıma söz verebilirim. Çünkü buradaki futbolcular tüm ülkemizin alkışını hak etti. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

'PASAPORT BENİM İÇİN FORMALİTE, BEN HER ZAMAN TÜRK GİBİYİM'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu'nun, 'Dünya Kupası'na katılırsak hocamızı Türk vatandaşlığına geçireceğiz' ifadesinin hatırlatılması üzerine ise Montella şöyle cevap verdi: "Kendimi Türk gibi hissediyorum, attığım her adımda Türk gibi düşünüyorum. Pasaport benim için formalite, ben her zaman Türk gibiyim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı