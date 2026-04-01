Ankara'da 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası'na katılma sevinci

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçın sevinci, başkentteki vatandaşlar tarafından da büyük bir coşkuyla yaşandı.

Ankara'da bayraklarıyla araçlarına binen vatandaşlar korna sesleri eşliğinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı.

Coşkulu vatandaşlar, Türkiye'nin 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını şarkılar ve marşlar söyleyerek sevinç gösterileriyle kutladı.