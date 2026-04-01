Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu ve Oğuz Aydın'dan Dünya Kupası yorumu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu ve Oğuz Aydın, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Mikrofonu eline alan Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu'na hislerini sordu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Ferdi Kadıoğlu, "Gurur duyuyorum. Hepimiz çok iyi oynadık. Biraz utanıyorum ama en büyük Türkiye" dedi.

Tarih yazdıklarını ifade eden Oğuz Aydın, "Gururluyuz. Tarih yazdık. Bundan daha mutlu olamayız. İyi ki biz. Milletimiz bunu hak etti" diye konuştu.

Orkun Kökçü ise, "Onlara bakmıyoruz. Dünya Kupası'na katıldığımız için mutluyuz. Önümüze bakmayalım. Keyfini ve tadını çıkaralım" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
