A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihte ilk kez yarı finale yükseldi.

SALON: Indoor Stadium Huamark,

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sasiprapa Pimthongkhonburi ( Tayland )

ABD: Ogbogu, M.Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, A.Skinner, Hentz (L) (Kaahaaina-Torres, Samedy, Eggleston, Frantti)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Melissa Vargas, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge (L) (İlkin Aydın, Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, Aslı Kalaç)

SETLER: 14-25, 25-22, 14-25, 23-25

SÜRE: 110 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve adını dünyanın en iyi 4 takımı arasına yazdırdı. Filenin Sultanları, yarı finalde 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da Japonya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
