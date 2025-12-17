Voleybolda kadın milli takımlar değerlendirme toplantısı yapıldı

Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın teknik kadrosu, 2026 Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları öncesi bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın teknik kadrosu, yaklaşan milli takım sezonu öncesi değerlendirme toplantısı yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul'daki Başkanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve teknik ekibi katıldı.

Toplantıda, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 yılında katılacağı Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları kapsamında planlanan kamp ve maç programları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Santarelli, toplantının ardından Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan Türk Hava Yolları-İlbank ve Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin karşılaşmalarını tribünden takip etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
