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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland galibiyetiyle 4. sırada tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland galibiyetiyle 4. sırada tamamladı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL 3. haftasında Tayland'ı 3-1 yenerek grup etabını 4. sırada tamamladı. Finaller 22-26 Temmuz'da Makau'da oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasının 4. ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, 9 galibiyetle grup etabını 4. sırada tamamladı. Milletler Ligi finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.

Salon: Asue

Hakemler: İsmail İbrahim Alblooshi (BAE), Joo-Hee Kang (Kore)

Tayland: Pornpun, Sasipaporn, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Kaewkalaya, Piyanut (L) (Warisara, Kalyarat, Natthanicha, Serah)

Türkiye: Yaprak, Zehra, Vargas, Saliha, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Defne)

Setler: 27-25, 21-25, 19-25, 22-25

Süre: 112 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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