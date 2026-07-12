A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland galibiyetiyle 4. sırada tamamladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL 3. haftasında Tayland'ı 3-1 yenerek grup etabını 4. sırada tamamladı. Finaller 22-26 Temmuz'da Makau'da oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasının 4. ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, 9 galibiyetle grup etabını 4. sırada tamamladı. Milletler Ligi finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.
Salon: Asue
Hakemler: İsmail İbrahim Alblooshi (BAE), Joo-Hee Kang (Kore)
Tayland: Pornpun, Sasipaporn, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Kaewkalaya, Piyanut (L) (Warisara, Kalyarat, Natthanicha, Serah)
Türkiye: Yaprak, Zehra, Vargas, Saliha, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Defne)
Setler: 27-25, 21-25, 19-25, 22-25
Süre: 112 dakika - İSTANBUL