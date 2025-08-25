A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenenerek son 16...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor