A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-0 kaybetti ve Milletler Ligi'nde 4. oldu - Haberler

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-0 kaybetti ve Milletler Ligi'nde 4. oldu

Haberler.com - Spor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3.'lük maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlılar bronz madalyayı kaçırarak, turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

BRONZ MADALYAYI KAÇIRDIK

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan'a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

1. SET SONUCU: Türkiye 25-27 Sırbistan

2. SET SONUCU: Türkiye 17-25 Sırbistan

3. SET SONUCU: Türkiye 24-26 Sırbistan

Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları Sırbistan Türkiye Spor Haberler

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