A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı. B Grubu'nda mücadele eden dünya 1 numarası Filenin Sultanları, ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: StefanoCesare(İtalya), Sung Hae-Yoeun (Güney Kore)

Türkiye: İlkin, Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Simge (L) (Ayça)

Porto Riko: W.Rivera, E.Rivera, Rojas, Abercrombie, Victoria, Ortiz, Venegas (L) (Fuentes, Cabrera, Hernandez, P.Rivera)

Setler: 25-19, 25-16, 25-14

Süre: 1 saat 8 dakika - İSTANBUL