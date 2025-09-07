Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Bangkok'ta Yoğun İlgi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile oynadığı final maçında Türk ve yabancı taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Taraftarlar, stadyumu ve çevresini coşkulu bir atmosferle doldurdu.

Bangkok'ta bulunan Huamak Spor Salonu'nda başlayan karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, saatler öncesinden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı desteklemek için yerlerini aldı. Türk bayrakları, marşlar ve yüz boyalarıyla coşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar arasında Türklerin yanı sıra Taylandlı ve farklı ülkelerden sporseverler de yer aldı.

Müsabaka öncesinde stadyum dışında ve tribünlerde şarkılar söylenirken, milli takımın final heyecanı Tayland'da renkli görüntülere sahne oldu.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Julide Kayıhan da takip etti. - BANGKOK

