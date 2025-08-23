A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya'yı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. İlk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na iyi bir giriş yaptı.

Türkiye- İspanya : 3-0

SALON: Nakhon Ratchasima

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)

TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Sinead Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (Elif, İlkin, Hande)

İSPANYA: Segura, Hernandez, de Paula, Escamilla, Varela, Herrera (L) (Lazaro, J.Fernandez)

SETLER: 25-18, 25-20, 25-23

SÜRE: 80 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Milliler, E Grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
