A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya'yı 3-0 Mağlup Etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. İlk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na iyi bir giriş yaptı.
Türkiye- İspanya : 3-0
SALON: Nakhon Ratchasima
HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)
TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Sinead Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (Elif, İlkin, Hande)
İSPANYA: Segura, Hernandez, de Paula, Escamilla, Varela, Herrera (L) (Lazaro, J.Fernandez)
SETLER: 25-18, 25-20, 25-23
SÜRE: 80 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
Milliler, E Grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.