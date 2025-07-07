A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'da 3'üncü Haftada Mücadele Edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'da 3'üncü Haftada Mücadele Edecek
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde maç yapacak. Takım, bu dönemde sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da sahne alacak.

Milli voleybolcular Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak 3'üncü hafta müsabakalarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta maç programı ve kadrosu şu şekilde:

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken (Kaptan), Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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