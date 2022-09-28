Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi Spor Haberleri 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu’ndaki üçüncü maçta Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti. 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu’ndaki üçüncü maçta Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti. Türkiye, ilk sette rakibine 21-25 yenilirken, ikinci setteki 25-21’lik skorla setlerde durumu eşitledi. Milli voleybolcular üçüncü setten 25-18 önde ayrılsa da, dördüncü seti 25-16 kaybedince maç beşinci ve son sete gitti. Son sette ise rakibini 15-10 yenen Türkiye, maçtan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Ay Yıldızlı takımda Saliha Şahin kaydettiği 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ebrar Karakurt da 16 sayıyla galibiyete katkı sundu. Türkiye, ilk maçında Tayland’a 3-2 mağlup olurken, ikinci maçında da Güney Kore’yi 3-0 yendi. Türkiye, turnuvadaki dördüncü maçına yarın Hırvatistan’a karşı çıkacak. Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak. Dört grupta altışar ülkenin yer aldığı turnuvada Türkiye, B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile yarışıyor. Türkiye’nin grupta kalan maç programı şöyle: Türkiye – Hırvatistan / 29 Eylül Perşembe, TSİ 18.30 – Gdansk Polonya – Türkiye / 1 Ekim Cumartesi, TSİ 21.30 – Gdansk Dominik Cumhuriyeti Polonya Türkiye Spor Haberler

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