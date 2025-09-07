Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İkinciliği Elde Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olarak ikinci oldu.

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez çıktığı final maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu ve şampiyonayı ikincilikle tamamladı. Ay-yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası tarihinde ilk gümüş madalyasını kazandı.

Salon: Huamark, Bangkok

Hakemler: Rene Karina Noemi, Kang Joo-Hee

İtalya: Anna Danesi, Myriam Sylla, Alessia Orro, Paola Egonu, Stelia Nervini, Sarah Fahr, Monica de Gennaro (L) (Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini)

Başantrenör: Julio Velasco

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Gizem Örge (L) (Elif Şahin, Hande Baladın)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8

Süre: 1 saat 46 dakika (25,17,28,23,13) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
