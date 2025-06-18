A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 Yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. İlk haftayı 4'te 4 tamamlayan Filenin Sultanları, galibiyet serisine devam ediyor.
SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
TÜRKİYE: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Simge Aköz (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Aslı Kalaç, Meliha Diken)
DOMİNİK CUMHURİYETİ: Brayelin Martinez, Gaila Lopez, Candida Arias, Yonkaira Pena, Jineliry Martinez, Yaneirys Rodriguez (Samaret Caraballo, Massiel Matos Duran, Alondra Tapla)
SETLER: 25-27, 19-25, 26-28
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.
İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'da saha kenarında takip etti.
Karşılaşmanın ilk setinde art arda buldukları sayılarla birbirini takip eden 2 takımda A Milliler 3 farklı geriye düşmesine rağmen son anlarda gösterdikleri mücadele ile seti aldı: 25-27.
2'nci sete 5-0'lık seri ile başlayan kırmızı-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü: 19-25
A Milliler 3'üncü sette rakibini 28-26 yenerek karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamladı.
Takım, yarın saat 19.30'da Kanada ile karşılaşacak.