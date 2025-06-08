A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'i 3-2 Mağlup Ederek 4'te 4 Yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'i 3-2 Mağlup Ederek 4'te 4 Yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek turnuvadaki 4. galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Çin'i 3-2 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

Salon: National Indoor

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

Çin: Gong, Zhuang, Wang, Zhang, Wu, Chen, M.Wang (L) (Yang, Wang A., Dong, Zou, Tang)

Türkiye: Aleksia, Ayşe, Berka, Elif, Hande, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Dilay, Yaprak)

Setler: 25-19, 20-25, 31-29, 26-28, 12-15

Süre: 2 saat 10 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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