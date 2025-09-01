A Milli Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye- Slovenya : 3-0

SALON: Indoor Stadium Huamark, Bangkok

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Hande, Elif, İlkin, Aslı, Jack-Kısal)

SLOVENYA: Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic, Juric (L) (Godec, Haluzan Sagadin, Siftar, Frelih)

SETLER: 30-28, 25-13, 29-27

SÜRE: 90 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 3 Eylül Çarşamba günü ABD ile karşılaşacak. Müsabakanın saati daha sonra açıklanacak.