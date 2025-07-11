A Milli Kadın Voleybol Takımı Çekya'ya 3-1 Yenildi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Çekya'ya karşı 3-1'lik skorla mağlup oldu. Takım, turnuvada 10 maçta 2. mağlubiyetini alarak 22 puanda kaldı. Elif Şahin'in sakatlığı ise dikkat çekti.

Salon: Omnisport

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Clemence Marthe Eyike (Kamerun)

Çekya: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Mlejnkova, Jehlarova (Digrinova, Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova, Grabovska, Rejmanova)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Meliha Diken, Aslı Kalaç (Eylül Akarçeşme, Saliha Şahin, Sinead Jack-Kısal, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir)

Setler: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20

Süre: 99 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya'ya 3-1 yenildi.

Organizasyondaki 10'uncu maçında 2'nci mağlubiyetini yaşayan milliler, 22 puanda kaldı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü haftanın üçüncü maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.

Öte yandan milli takımın pasörü Elif Şahin, ilk sette yaşadığı bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.

Milli takım, daha önce Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantilemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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