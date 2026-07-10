A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL üçüncü hafta ikinci maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Karşılaşma 135 dakika sürdü.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında oynadığı ikinci maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
Salon: Asue
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)
ABD: Rettke, Poulter, A.Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston, Rodriguez (L) (O'neal, Ka'aha'aina-Torres, Banks, Hentz (L), Samedy)
Türkiye: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Deniz, Elif, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Eylül)
Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 15-8
Süre: 135 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı