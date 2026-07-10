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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye mağlup oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL üçüncü hafta ikinci maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Karşılaşma 135 dakika sürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında oynadığı ikinci maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

Salon: Asue

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

ABD: Rettke, Poulter, A.Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston, Rodriguez (L) (O'neal, Ka'aha'aina-Torres, Banks, Hentz (L), Samedy)

Türkiye: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Deniz, Elif, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Eylül)

Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 15-8

Süre: 135 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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