A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile Çeyrek Final Maçına Hazır

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'ndaki antrenmanın ilk bölümünü basına açık gerçekleştirdi.

Daha sonra gruplara ayrılan milli voleybolcular, topla ısınmasını sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Millilerin ABD mücadelesi yarın TSİ 16.30'da başlayacak. Milli takım, ABD maçını kazanması halinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile yarı finalde eşleşecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
